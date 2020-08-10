“بومطاري” يطلع على سير عمل الفرق المكلفة بإقفال الحسابات الختامية للدولة

قام وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني “فرج بومطاري” اليوم الاثنين بزيارة لمقر إدارة الحسابات، اطلع من خلالها على سير العمل بشأن عمل الفرق المكلفة بإقفال الحسابات الختامية للدولة للسنوات من 2008 حتى 2019.

كما أكد “بومطاري” بأن هذا البرنامج يعد برنامج عمل وطني يهدف إلى إقفال الحسابات الختامية للدولة والتي تعد خطوة جد هامة في قياس الأداء الحكومي وإحكام الرقابة على الانفاق العام فضلاً عن كونه مطلب قانوني.

وأشاد وزير المالية بمستوى سير البرنامج التدريبي والمناهج المعدة بالخصوص، مؤكداً بأن الوزارة تولي أهتماماً خاصاً بعملية الإقفال وتسعى بتوفير كافة المتطلبات المادية والدعم اللوجستي الكفيل بإنها هذا العمل الوطني بالصورة المثلى وفي الوقت المحدد بالخطة الموضوعة مسبقاً للبرنامج.

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