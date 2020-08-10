اقتصاد

خاص: تقرير الرقابة الإدارية 2019 يكشف عدم تعامل وزارة داخلية الوفاق معهم لتقييمها ..و يفصح مخالفات الجهات التابعة لها

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2019 الذي تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً عليه عن قيام وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بعدم التعامل مع الهيئة لتقييم الوزارة و تقييم أداء عملها لسنة 2019 .

تضمن التقرير عن المخالفات بالجهات التابعة لوزارة الداخلية وجود التزامات مالية على جهاز الشرطة السياحية و حماية الآثار دون العمل على تسويتها حتى 31 ديسمبر 2018 متمثلة فالباب الأول بمبلغ و قدره 17.511 مليون دينار و الباب الثاني مبلغ و قدره 595 ألف دينار .

التقرير تناول توقف مصلحة الأحوال المدنية التابعة لداخلية الوفاق اصدار كتيبات العائلة منذ سنة 2015 ، و التأخر في في استكمال إجراءات تعديل الأخطاء بالرقم الوطني و كتيبات العائلة .

أما عن مصلحة الجوازات و الجنسية بالمناطق فقد تم رصد مخالفات فيها تتمثل في عدم جودة طباعة الجوازات الصادرة بسنة 2019 ، و عدم وضع آلية واضحة من قبل المصلحة من حيث استخراج جواز السفر الآلي ، و ضعف منظومة ادخال البيانات و عدم انتظامها ، و انقطاعها بشكل متكرر .

كما شمل التقرير مخالفات جهاز الهجرة الغير شرعية بالمناطق و تتمثل في التقصير في ضبط حالات التسلل و مكافحة الهجرة الغير شرعية و ايقافها ،

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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