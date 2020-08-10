خاص: تقرير الرقابة الإدارية 2019 يكشف عدم تعامل وزارة داخلية الوفاق معهم لتقييمها ..و يفصح مخالفات الجهات التابعة لها

كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2019 الذي تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً عليه عن قيام وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بعدم التعامل مع الهيئة لتقييم الوزارة و تقييم أداء عملها لسنة 2019 .

تضمن التقرير عن المخالفات بالجهات التابعة لوزارة الداخلية وجود التزامات مالية على جهاز الشرطة السياحية و حماية الآثار دون العمل على تسويتها حتى 31 ديسمبر 2018 متمثلة فالباب الأول بمبلغ و قدره 17.511 مليون دينار و الباب الثاني مبلغ و قدره 595 ألف دينار .

التقرير تناول توقف مصلحة الأحوال المدنية التابعة لداخلية الوفاق اصدار كتيبات العائلة منذ سنة 2015 ، و التأخر في في استكمال إجراءات تعديل الأخطاء بالرقم الوطني و كتيبات العائلة .

أما عن مصلحة الجوازات و الجنسية بالمناطق فقد تم رصد مخالفات فيها تتمثل في عدم جودة طباعة الجوازات الصادرة بسنة 2019 ، و عدم وضع آلية واضحة من قبل المصلحة من حيث استخراج جواز السفر الآلي ، و ضعف منظومة ادخال البيانات و عدم انتظامها ، و انقطاعها بشكل متكرر .

كما شمل التقرير مخالفات جهاز الهجرة الغير شرعية بالمناطق و تتمثل في التقصير في ضبط حالات التسلل و مكافحة الهجرة الغير شرعية و ايقافها ،

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