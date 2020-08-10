اقتصاد

“نورلاند”: الولايات المتحدة تدعم الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا واستئناف المؤسسة الوطنية للنفط عملها بكل شفافية

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

التقى السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند اليوم الاحد برئيس مجلس النواب بطبرق عقيلة صالح للتعرّف على جهود مجلس النواب وإيجاد حل منزوع السلاح في سرت والجفرة وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي مع ضمان إدارة عائدات النفط والغاز بشفافية، وتحسين الحوكمة بما يؤدّي إلى انتخابات موثوقة وسلمية.

وشدد السفير الأمريكي على دعم الولايات المتحدة لجميع القادة الليبيين الذين يتحلّون بروح المسؤولية والساعين إلى حلّ سلمي من شأنه أن يعيد ليبيا سيادتها ويعزّز الإصلاحات الاقتصادية ويمنع المزيد من التصعيد الخارجي.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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تعليقات

  • التلوث النفطي والغازي اصبح كارثة عالمية لايمكن تجاهلها:
    10 أغسطس، 2020 الساعة 11:46 م
    في ليبيا لا توجد أزمة – فقط توجد تدخلات خارحية سلبية من شاءنها فقط تعطيل العمل التنفيذي للحكومة –
    اما بالنسبة للأطماع النفطية –
    في ليبيا –
    على الشركات النفطية العالمية تحمل نفقات الحملات العالمية والالتفات في تنظيف المحيطات والبحار والشواطىء والاحياء البحرية والأنهار من التلوث والتسمم النفطي الذي دمر البحريةًوالبرية وكذلك اصبح عبء على حياة الصيادين ومصادر رزقهم قبل التنافس على استيراد النفط وتصديره .
    وكذلك بناء المصانع والطرق والشركات قضى على اكثر من نصف الحياة البرية في العالم

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  • حل المشكلة بسيط لو امريكا جادة فى تنفيذ مبادرة عقيلة صالح بعقد اجتماع لرؤساء البلديات الفعليين حاليا لكل اقليم فى عاصمة الاقليم برقة فى بنغازى وفزان فى سبها وطرابلس فى طرابلس تحت اشراف دولى لاختيار ممثل عن كل اقليم يكون احدهم رئيسا لمدة ستة اشهر والاثنين نواب وبالقرعة ويتولى كل رئيس اقليم الاشراف مع رؤساء البلديات على توزيع عائدات النفط بصورة عادلة واختيار رئيس جديد لمؤسسة النفط ورئيس جديد للمصرف المركزى مع مراجعة حسابات السابقين وبعد فترة انتقالية سنة ونصف يتم فيها اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وتوحيد المؤسسة العسكرية وتعمل مؤسسات الدولة من سرت تحت اشراف دولى يضمن لها الحياد

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