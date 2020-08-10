“نورلاند”: الولايات المتحدة تدعم الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا واستئناف المؤسسة الوطنية للنفط عملها بكل شفافية

التقى السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند اليوم الاحد برئيس مجلس النواب بطبرق عقيلة صالح للتعرّف على جهود مجلس النواب وإيجاد حل منزوع السلاح في سرت والجفرة وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي مع ضمان إدارة عائدات النفط والغاز بشفافية، وتحسين الحوكمة بما يؤدّي إلى انتخابات موثوقة وسلمية.

وشدد السفير الأمريكي على دعم الولايات المتحدة لجميع القادة الليبيين الذين يتحلّون بروح المسؤولية والساعين إلى حلّ سلمي من شأنه أن يعيد ليبيا سيادتها ويعزّز الإصلاحات الاقتصادية ويمنع المزيد من التصعيد الخارجي.

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