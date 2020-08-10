الوطنية للنفط وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط يعقدان الاجتماع الفني والمالي بينهما

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الاثنين الاجتماع الفني لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز للعام 2019 2020، وذلك للوقوف على أهم الصعوبات والتحديات التي تواجهها.

حيت تم خلال الاجتماع استعراض نشاط إدارات الشركة المختلفة، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها إدارة السلامة وحماية البيئة للوقاية من جائحة كورونا (كوفيد 19) في الحقول والمواقع النفطية التابعة لها.

كما تم عرض أنشطة الشركة خلال العام الجاري 2020 ، والمتعلقة بالحفر التطويري والدراسات المكمنية والمعملية وتقييم سير تنفيذها، وصيانة الآبار ، وتم ايضاً مناقشة الميزانيات المعتمدة بالخصوص، ومستهدفات وبرامج الشركة للعام 2021، ومعدلات الإنتاج من النفط والغاز المتوقعة خلال العشر سنوات القادمة ومخطط الحفر المقترح في 2021.

وتمت أيضا مناقشة الصعوبات التي تواجه الشركة لتوفير الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي للشركة العامة للكهرباء في ضل توقف استلام الأزمة من حقل 103، والتأثيرات الناجمة جراء هذا النقص.

وتم تخصيص جانباً من الاجتماع لعرض نشاط الشركة فيما يخص البرامج الممولة من الميزانية الاستثنائية 2019-2020 حيث تم عرض نسب الإنجاز وما تم تحقيقه من نتائج مشجعة خصوصا عمليات صيانة الآبار والتي تم من خلالها تحقيق معدل إنتاج إضافي وصل إلى 8,000 برميل في اليوم من صيانة وإصلاح 14 بئرا.

وخصص الجانب الأخير من الاجتماع لاستعراض مقارنة لملخص الميزانية التشغيلية المعتمدة لسنة 2020 والمصروفات الفعلية لسنتي 2019-2020 للباب الأول والثاني والثالث بشقيه العادي والتنموي وكذلك الميزانية المقترحة لسنة 2021 م بالإضافة استعراض ملخص للمصروفات الفعلية والمنفذة لسنة 2019-2020 م الممولة بالميزانية الاستثنائية.

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