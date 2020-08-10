اقتصاد

مساعي”مالية الوفاق” لإقفال حسابات الدولة “2008 إلى 2019”

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام وزير المالية المفوض اليوم بزيارة لمقر إدارة الحسابات اطلع من خلالها على سير العمل بشأن عمل الفرق المكلفة بإقفال الحسابات الختامية للدولة للسنوات من 2008 حتى 2019 ، كما زار الوزير مقر معهد التدريب المحاسبي والمالي والمناط به إعداد الدورات التدريبية للموظفين المنسبين لإدارة الحسابات في مجال إعداد وإقفال الحساب الختامي .-حسب مانشرته الصفحة الرسمية لمالية الوفاق.

وأكد الوزير بأن هذا البرنامج يعد برنامج عمل وطني يهدف إلى إقفال الحسابات الختامية للدولة والتي تعد خطوة مهمة في قياس الأداء الحكومي وإحكام الرقابة على الإنفاق العام فضلاً عن كونه مطلب قانوني ، مشيداً بمستوى سير البرنامج التدريبي والمناهج المُعدة  في هذا الشأن

وأكد بأن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بعملية الإقفال وتسعى إلى توفير كافة المتطلبات المادية والدعم اللوجستي الكفيل بإنهاء هذا العمل الوطني بالصورة المثلى وفي الوقت المحدد بالخطة الموضوعة مسبقاً للبرنامج-حسب قوله .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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