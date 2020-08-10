“الوطنية للنفط” في اجتماعها الفني/المالي مع شركة سرت للعام 2020

شهد مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس -الإثنين- انعقاد الاجتماع الفني والمالي لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عن العام 2019 ـــ 2020، وبالربط عبر الدائرة المغلقة من مقر الشركة بمدينة البريقة، في إطار المتابعة الدورية للمؤسسة لشركاتها المختلفة للوقوف على أهم الصعوبات والتحديات التي تواجهها- حسب ما ورد عن المنصات الإلكترونية للمؤسسة.

استعرض المجتمعون نشاط إدارات الشركة المختلفة، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها إدارة السلامة وحماية البيئة للوقاية من جائحة كورونا في الحقول والمواقع النفطية التابعة لها، كما تم عرض أنشطة الشركة خلال العام الجاري 2020 ، والمتعلقة بالحفر التطويري والدراسات المكمنية والمعملية وتقييم سير تنفيذها، وصيانة الآبار ومناقشة الميزانيات المعتمدة بالخصوص، ومستهدفات وبرامج الشركة للعام 2021، ومعدلات الإنتاج من النفط والغاز المتوقعة خلال الـــ 10 سنوات المقبلة ومخطط الحفر المقترح في 2021.

وتمحورت النقاش على الصعوبات التي تواجه الشركة لتوفير الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي للشركة العامة للكهرباء، كما عرضت الشركة خططها باختصار فيما يخص تطوير الحقول المكتشفة وغير المطورة واستعدادات الشركة لوضع حقل LP3D على الإنتاج وذلك بربط 5 أبار بقدرة إنتاجية حوالي 3500 برميل نفط في اليوم كمرحلة أولى.

وخلص الاجتماع لاستعراض مقارنة لملخص الميزانية التشغيلية المعتمدة لسنة 2020 والمصروفات الفعلية لسنتي 2019-2020 للباب الأول والثاني والثالث بشقيه العادي والتنموي والميزانية المقترحة لسنة 2021 م واستعراض ملخص للمصروفات الفعلية والمنفذة لسنة 2019-2020 م الممولة بالميزانية الاستثنائية.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط ورئيس لجنة إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز و أعضاء لجنة الإدارة بالشركة، والمدراء العامون ومدراء الإدارات المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز وعبر الدوائر المغلقة ممثلون عن إدارة التفتيش والقياس بالمؤسسة و ممثلو شركات الجوف والحفر الوطنية ومعهد النفط الليبي و شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية والشركة الوطنية للانشاءات.

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