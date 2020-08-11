تدابير “بلدى سبها” لتوفير “الديزل” لمخابز المدينة

شهدت قاعة اجتماعات ديوان المجلس البلدي في مدينة سبها اجتماعاً لمعالجة العديد من المختنقات التي تواجه الحياة اليومية للمواطنين في كافة أرجاء البلدية ومحيطها فى ظل الانقطاع التام والانقطاعات المتكررة وساعات التناوب الطويلة للتيار الكهربائي -حسب ما أرودته الصفحة الرسمية للبلدية في منشور لها.

وأضاف المجلس أنه يسعى بشكل حثيث لتوفير مادة وقود الديزل للمخابز العاملة داخل نطاق البلدية -كبديل عن الكهرباء لتشغيل المولدات- وتوزيع الوقود بمعرفة وتعاون مراقبة اقتصاد سبها واتحاد نقابات عمال ليبيا و نقابة المخابز ببلدية سبها بواقع 1000 لتر شهرياً من مادة وقود الديزل لضمان استمرارية توفيز الخبز للمواطنين في عموم سبها.

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