اقتصاد

تدابير “بلدى سبها” لتوفير “الديزل” لمخابز المدينة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت قاعة اجتماعات ديوان المجلس البلدي في مدينة سبها اجتماعاً لمعالجة العديد من المختنقات التي تواجه الحياة اليومية للمواطنين في كافة أرجاء البلدية ومحيطها فى ظل الانقطاع التام والانقطاعات المتكررة وساعات التناوب الطويلة للتيار الكهربائي -حسب ما أرودته الصفحة الرسمية للبلدية في منشور لها.

وأضاف المجلس أنه يسعى بشكل حثيث لتوفير مادة وقود الديزل للمخابز العاملة داخل نطاق البلدية -كبديل عن الكهرباء لتشغيل المولدات- وتوزيع الوقود بمعرفة وتعاون مراقبة اقتصاد سبها واتحاد نقابات عمال ليبيا و نقابة المخابز ببلدية سبها بواقع 1000 لتر شهرياً من مادة وقود الديزل لضمان استمرارية توفيز الخبز للمواطنين في عموم سبها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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