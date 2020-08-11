مصلحة المطارات بالمؤقتة تبحث آلية جباية الإيرادات بالمنافذ الجوية

بحث المسؤلون عن مصلحة المطارات بالحكومة المؤقتة اليوم الثلاثاء، آلية جباية الإيرادات بالمطارات التابعة لها والشركات العاملة في المنافذ الجوية.

وأوضح بيان لإدارة مطار بنينا الدولي بأن اجتماع جمع المسؤلين عن مصلحة المطارات بالحكومة المؤقتة مع ممثلين عن المطار لبحث الأمور المالية المتعلقة بالمنافذ والشركات على حد سواء.

وأضاف البيان، بأن الاجتماع كان مع اللجنة المشكلة لمتابعة جباية الإيرادات بالمطارات والمستحقات على الشركات العاملة ووضع الألية اللازمة لتحصيل تلك المستحقات، وفق إجراءات سيتم الاتفاق عليها لاحقا بالتنسيق مع الشركات المعنية.

وتضم اللجنة، في عضويتها مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمصلحة المطارات بالحكومة الليبية ومدير مكتب الإيرادات والاستثمار ومدير مكتب التفتيش والمتابعة، إضافة إلى المراقب المالي العام للمصلحة.

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