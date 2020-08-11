عقيلة صالح يربط إرسال عوائد النفط إلى مركزي طرابلس بتشكيل حكومة جديدة

ربط رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح السماح بإرسال عوائد النفط إلى المصرف المركزي في طرابلس بتشكيل حكومة جديدة.

وأوضح عقيلة صالح في تصريحات لقناة العربية، الاثنين، بأن البرلمان يتحفظ على وجود المليشيات في المواقع النفطية ومؤكدا في الوقت نفسه رفضه حصول المليشيات على عوائد النفط.

وأضاف صالح بأنه قدك اقتراح بأن تكون مدينة سرت وسط البلاد مقرا للسلطة أو الحكومة الموحدة الجديدة إلى حين إجراء انتخابات عامة.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنهم لا يعترفون بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس ويرفضون التفاوض معها، إضافة إلى أنها لم تنفذ أي بند من اتفاق الصخيرات.

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