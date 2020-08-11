اقتصاد

عقيلة صالح يربط إرسال عوائد النفط إلى مركزي طرابلس بتشكيل حكومة جديدة

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

ربط رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح السماح بإرسال عوائد النفط إلى المصرف المركزي في طرابلس بتشكيل حكومة جديدة.

وأوضح عقيلة صالح في تصريحات لقناة العربية، الاثنين، بأن البرلمان يتحفظ على وجود المليشيات في المواقع النفطية ومؤكدا في الوقت نفسه رفضه حصول المليشيات على عوائد النفط.

وأضاف صالح بأنه قدك اقتراح بأن تكون مدينة سرت وسط البلاد مقرا للسلطة أو الحكومة الموحدة الجديدة إلى حين إجراء انتخابات عامة.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنهم لا يعترفون بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس ويرفضون التفاوض معها، إضافة إلى أنها لم تنفذ أي بند من اتفاق الصخيرات.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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تعليق

  • ياحاج عقيلة اعقلها وتوكل على الله ونفذ مبادرتك بالقوة فمعك النفط سلاح قوى فعال ولديك سيطرة الجيش الوطنى على اقليمى برقة وفزان بالكامل وجزء من اقليم طرابلس ويمكنك فوار اجراء انتهابات تحت اشرافى اممى لاختيار ممثل اقليمى برقة وفزان فى المجلس الرئاسى ودعوة اقليم طرابلس لانتخاب من يمثله عن طريق رؤساء البلديات الذين يحكموها حاليا فى كل اقليم وبعدها يتم اخلاء سرت من القوات العسكرية مع بقاء قوات شرطة مشتركة تحت اشراف دولى لتكون مقر للمجلس الرئاسى الجديد وكذلك البرلمان فى الفترة الانتقالية ويتولى الرئاسة بالتناوب احد ممثلى الاقاليم والترتيب يتم باجراء قرعة علنية لتحديد من يتسلم اولا على ان يكون القرار بالتوافق لاختيار محافظ المصرف المركزى ورؤساء الشركات والمصالح والحكومة مع نيل ثقة مجلس النواب بنصاب قانونى

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