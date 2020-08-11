المدار تنفي شائعات قطع الإنترنت عن ليبيا لمدة ثمانية أيام

نفت شركة المدار الجديد للاتصالات الأخبار التي تتحدث عن قطع الإنترنت في كامل البلاد اليوم الثلاثاء، وأكدت بأنها عارية عن الصحة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، بأنها تنفي جملةً وتفصيلاً الأخبار غير الصحيحة التي يتناقلها أشخاص غير مسؤلين ومصادر غير موثوقة، وأن الشركة دائماً ما تقوم بإعلام مشتركيها عن طريق الرسائل النصية حول أي انقطاعات أو تذبذبات قد تحدث نتيجة لعمليات التطوير والمدة المستغرقة لهذة العمليات.

وكانت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي تداولت يوم أمس أخبار ومنشورات حول قطع الإنترنت على ليبيا بالكامل لليوم الثلاثاء، لغرض الصيانة وأنه سيبقى متوقف لمدة 8 أيام.

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