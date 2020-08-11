وال ترصد حركة ميناء بنغازي البحري للأسبوع الماضي

بنغازي 11 أغسطس 2020 (وال) – يواصل ميناء بنغازي البحري أعماله اليومية في استقبال المزيد من نواقل المحروقات و البواخر التجارية المختلفة .

فقد رست على ميناء بنغازي البحري الأسبوع الماضي السفينةGrand Napoli القادمة من ميناء هامبورج بألمانيا الوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 700 سيارة وشاحنة .

هذا واستقبل ميناء بنغازي البحري نهاية الاسبوع الماضي سفينة نقل الحاويات (هامبورج) الوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 306 حاوية بضائع وسلع متنوعة، بحسب المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي.

الشهيبي أضاف أنه تم دخول السفينة (ألوبو) التابعة لوكيل الملاحي شركة دليل للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 208 حاوية بضائع مختلفة .

وفي ذات الشأن، نشرت الصفحة الرسمية للميناء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تفاصيل زيارة المتحدث باسم إدارة الميناء مفتاح الشهيبي رفقة وفد من الهيئة العامة للبيئة والمتمثلة في الدكتور فرج المبروك مستشار أول للهيأة، والأستاذ وليد الهلالي مدير الهيأة، والذي كان في استقبالهم مدير عام ميناء بنغازي البحري المهندس مصطفي العبار، والمستشار القانوني عبدالقادر العمروني، ورئيس مكتب الأمن والسلامة الربان حسين الشرع، الأربعاء الماضي .

وتم خلال الاجتماع بحسب الشهيبي إطلاع الوفد على مشاكل التلوث الناجمة من عمليات تزويد السفن والناقلات بالوقود والتي تم إيقافها، بسبب تأثيرها على الوضع البيئي وتشويه للأرصفة وشماعات الرباط .

وتم الاتفاق على تشكيل فريق مشترك بين إدارة الميناء والهيئة العامة للبيئة وذلك للعمل وفقا لقوانين البيئة الصارمة لمكافحة التلوث البحري، وذلك من أجل خلق بيئة عمل نظيفة وآمنة داخل الميناء . (وال – بنغازي) أ ف / ب ع

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