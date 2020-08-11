الغرفة التجارية الليبية المصرية تدعو لوقف التعامل مع الشركات التركية

أخبار ليبيا 24 -خاص

دعا رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية، إبراهيم الجراري، اليوم الثلاثاء، الشركات الليبية ورجال الأعمال بعدم التعامل مع الشركات والبنوك التركية حفاظاً على سلامة أموالهم.

وأوضح الجراري، في تصريح لأخبار ليبيا24، أن هذه الدعوة تأتي بعد أن قرر المصرف المركزي التركي إلغاء كافة الضمانات الصادرة من البنوك التركية لصالح البنوك العاملة في ليبيا، حسب ما أوردته غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس.

وذكر الجراري، أن غرفة التجارة الدولية أوضحت أن البنوك التركية، قد ألغت كافة الضمانات للشركات التركية العاملة في ليبيا، مشيرًا إلى أن ذلك يعني أنه لم تعد هناك إي ضمانات لصالح ليبيا.

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