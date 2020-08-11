البلدي سبها يوفّر مادة الديزل لمخابز المدينة

سبها 11 أغسطس 2020 (وال) – عقد المجلس المحلي لبلدية سبها، اجتماعا يوم أمس الإثنين ضمّ رئيس اتحاد النقابات، وأصحاب المخابز، ومراقب اقتصاد سبها عقب توفير مادة الديزل لمخابز البلدية .

ويأتي هذا الاجتماع، لضمان استمرارية صناعة الخبز وتوفيرها للمواطن، في ظل الإظلام التام والانقاطاعات المتكررة وساعات التناوب الطويلة للتيار الكهربائي في البلدية .

وسعى البلدي توفير مادة وقود الديزل للمخابز العامة، وتوزيعها بالتعاون مع مراقبة اقتصاد سبها، واتّحاد نقابات عمال ليبيا، ونقابة المخابز بالبلدية .

وتم الاتّفاق ـ خلال الاجتماع ـ على تشكيل لجنة من المجلس البلدي لضمان توزيع الوقود على كافة المخابز بالتساوي بواقع 1000 لتر شهريا من مادة وقود الديزل لضمان استمرارية توفير الخبز للمواطنين والسّكان بالبلدية . (وال – سبها) ح س

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