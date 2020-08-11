اقتصاد

البريقة توزّع نحو 17 ألف إسطوانة غاز على عدّة مناطق

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 11 أغسطس 2020 (وال) – أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، أن إجمالي شحنات إسطوانات غاز الطهي، التي تم توزيعها من مستودع الهاني بطرابلس، وكذلك من مستودع مصراتة ـ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ـ بلغت 16660 إسطوانة غاز.

الشركة أضافت ـ عبر موقعها  على صفحة فيسبوك ـ أن 7560 إسطوانة غاز سلمت للموزعين المعتمدين، وحوالي 1050 إسطوانة، تم توزيعها بشكل مباشر على الجمهور .

كما تم التوزيع على مستودع الغاز في  مصراتة حوالي 9100 إسطوانة غاز على 7 مدن شملت مصراتة، وزليتن، وبني وليد، ومسلاتة، والخمس والقره بوللي، وترهونة. (وال – طرابلس)

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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