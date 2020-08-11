اقتصاد

منظمة الصحة تحذر من فجوة بالتمويل اللازم لمكافحة كورونا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من وجود فجوة كبيرة في التمويل اللازم للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وأشار أدهانوم الى أن هناك فجوة عالمية واسعة بين طموح المنظمة حول إنشاء صندوق يعرف باسم مسرع الوصول إلى أدوات كوفيد-19 مشيدا بالوقت نفسه بدور الذين قدموا المساهمات.

ونوه أدهانوم بأن هذه المساعدات لا تشكل سوى 10٪ من الطريق نحو التمويل المطلوب بالمليارات لتحقيق وعد “مسرع الوصول لأدوات الفيروس”، بحسب قوله.

وفيما يتعلق بالوباء أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أن وزارة الصحة الروسية أعطت موافقتها لأول مصل في العالم لمكافحة مرض كوفيد-19 وذلك بعد أقل من شهرين من اختباره على بشر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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