منظمة الصحة تحذر من فجوة بالتمويل اللازم لمكافحة كورونا

حذر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من وجود فجوة كبيرة في التمويل اللازم للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وأشار أدهانوم الى أن هناك فجوة عالمية واسعة بين طموح المنظمة حول إنشاء صندوق يعرف باسم مسرع الوصول إلى أدوات كوفيد-19 مشيدا بالوقت نفسه بدور الذين قدموا المساهمات.

ونوه أدهانوم بأن هذه المساعدات لا تشكل سوى 10٪ من الطريق نحو التمويل المطلوب بالمليارات لتحقيق وعد “مسرع الوصول لأدوات الفيروس”، بحسب قوله.

وفيما يتعلق بالوباء أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أن وزارة الصحة الروسية أعطت موافقتها لأول مصل في العالم لمكافحة مرض كوفيد-19 وذلك بعد أقل من شهرين من اختباره على بشر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية