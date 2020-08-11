أسعار النفط تستقر بدعم من تزايد الطلب

استقرت أسعار النفط مع افتتاح جلسة اليوم الثلاثاء بدعم من بيانات تشير إلى أن المصانع في الصين تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة، وعلامات على تزايد الطلب على الطاقة، بالإضافة إلى آمال باتفاق في الولايات المتحدة على المزيد من الإجراءات التحفيزية المرتبطة بفيروس كورونا.

وسجلت عقود خام برنت القياسي العالمي ارتفاعا بمقدار 59 سنتا إلى 44.99 دولارا للبرميل , فيما ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 72 سنتا، لتسجل 41.94 دولارا للبرميل.

ولقيت أسعار النفط دعما أيضا بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة إن زعماء الديمقراطيين في الكونجرس يريدون الاجتماع معه لبحث حزمة مساعدات اقتصادية مرتبطة بفيروس كوفيد 19.

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