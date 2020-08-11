اقتصاد

أسعار النفط تستقر بدعم من تزايد الطلب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقرت أسعار النفط مع افتتاح جلسة اليوم الثلاثاء بدعم من بيانات تشير إلى أن المصانع في الصين تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة، وعلامات على تزايد الطلب على الطاقة، بالإضافة إلى آمال باتفاق في الولايات المتحدة على المزيد من الإجراءات التحفيزية المرتبطة بفيروس كورونا.
وسجلت عقود خام برنت القياسي العالمي ارتفاعا بمقدار 59 سنتا إلى 44.99 دولارا للبرميل , فيما ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 72 سنتا، لتسجل 41.94 دولارا للبرميل.

ولقيت أسعار النفط دعما أيضا بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة إن زعماء الديمقراطيين في الكونجرس يريدون الاجتماع معه لبحث حزمة مساعدات اقتصادية مرتبطة بفيروس كوفيد 19.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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