تراجع أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية تراجعاً وانخفاضاً أمام الدينار الليبي في تداولات السوق السوداء “الموازي”.
وتداول التجار الدولار اليوم الثلاثاء عند الساعة 15:50، بـ6.07 دنانير، منخفضاً بذلك ما مقداره 10%.
بدوره انخفض اليورو بمقدار 0.28% مسجلا 7.08 دنانير.
أما الباوند الإسترليني فسجل انخفاضاً بمقدار 0.51% مسجلاً 7.88 دنانير.
ووصل سعر غرام الذهب كسر عيار 18 إلى 270 ديناراً بانخفاض مقداره 10%، فيما سجل كسر الفضة ارتفاعاً بمقدار 2.5% مسجلاً 4.1 دنانير.
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