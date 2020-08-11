اقتصاد

تراجع أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية تراجعاً وانخفاضاً أمام الدينار الليبي في تداولات السوق السوداء “الموازي”.

وتداول التجار الدولار اليوم الثلاثاء عند الساعة 15:50، بـ6.07 دنانير، منخفضاً بذلك ما مقداره 10%.

بدوره انخفض اليورو بمقدار 0.28% مسجلا 7.08 دنانير.

أما الباوند الإسترليني فسجل انخفاضاً بمقدار 0.51% مسجلاً 7.88 دنانير.

ووصل سعر غرام الذهب كسر عيار 18 إلى 270 ديناراً بانخفاض مقداره 10%، فيما سجل كسر الفضة ارتفاعاً بمقدار 2.5% مسجلاً 4.1 دنانير.

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عين ليبيا

عين ليبيا

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