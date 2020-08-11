المركزي: إيرادات بقيمة 3,3 مليار دينار مقابل إنفاق بقيمة 19 مليار دينار في سبعة أشهر

أعلن المصرف المركزي في طرابلس اليوم الثلاثاء، عن تحقيق الدولة إيرادات مالية بقيمة بلغت 3,3 مليار دينار مقابل إنفاق وصل إلى 19 مليار دينار منذ يناير وحتى يوليو من العام 2020.

وأضهر بيان المركزي الأخير تحقيق إيرادات نفطية بقيمة 2,2 مليار دينار مقابل تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 304 مليون دينار، إضافة إلى إيرادات جمركية بقيمة 88 مليون دينار خلال نفس الفترة.

وأوضح المركزي بأن إيرادات الاتصالات بلغت 82 مليون دينار للعام الحالي، مقابل بلوغ إيرادات القطاع 310 مليون دينار بشكل عام من بينها 228 تمثل إيرادًا مستحقا عن العام الماضي مما يعني استمرار انخفاض الإيرادات.

بيان المركزي أشار إلى أن المخصص من أرباح المركزي بلغ 175 مليون دينار، بينما بلغت إيرادات بيع المحروقات في السوق المحلي 100 مليون دينار، إضافة إلى 296 مليون دينار لرسوم الخدمات وإيرادات أخرى، مع تمويل الترتيبات المالية من ضريبة الجهاد والبالغة 83 مليون دينار.

وتوزع الإنفاق خلال السبعة أشهر الماضية على خمسة أبواب كان الباب الأول والخاص بالمرتبات والأجور وما في حكمها النصيب الأكبر حيث بلغت 10,9 مليار دينار ، بينما بلغت الأموال المصروفة على الباب الثاني والخاص بالتسييرية 441 مليون دينار.

وبلغت نفقات الباب الثالث الخاص بالتمنية 610 مليون دينار، إضافة إلى الباب الرابع والخاص بالدعم بقيمة 3,3 مليار دينار، بينما وصل الإنفاق الباب الخامس المخصص للطوارئ 2,3 مليار دينار.

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