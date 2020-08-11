أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية لمواجهة كورونا بلغت 847 مليون دينار

كشف المصرف المركزي في طرابلس اليوم الثلاثاء عن حجم الأموال التي وافقت وزارة المالية بصرفها لمواجهة جائحة فيروس كورونا عبر أذونات صرف رسمية بلغت قيمتها 847 مليون دينار حتى الآن.

وأوضح المركزي عبر نشره بيانات تتعلق بالإيرادات والإنفاق الخاص بالدولة خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي، بأن وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني خصصت 562 مليون دينار لوزارة الصحة، إضافة إلى 95 مليون دينار للطب العسكري ومبلغ 35 مليون دينار لجهاز الإسعاف والطوارئ و65 مليون دينار أخرى لجهاز الإمداد الطبي.

وأظهرت بيانات المركزي تخصيص 49 مليون دينار للبلديات والمجالس المحلية، إضافة إلى 41 مليون دينار للسفارات والقنصليات الليبية الموجودة في الخارج.

وكان المصرف المركزي أشار عبر البيانات المتعلقة بالإيرادات والإنفاق إلى صرف 2,3 مليار دينار للباب الخامس الخاص بالطوارئ والتي من ضمنها مواجهة أزمة فيروس كورونا.

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