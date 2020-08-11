مركزي طرابلس: أرباح بقيمة 13,5 مليار دينار عبر مبيعات النقد الأجنبي خلال 2020

قال المصرف المركزي في طرابلس اليوم الثلاثاء، إنه حقق أرباح من خلال الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بقيمة 13,5 مليار دينار خلال منذ يناير وحتى يوليو من العام الحالي.

وأوضح المركزي عبر نشره بيانات تتعلق بالإيرادات والإنفاق الخاص بالدولة خلال السبعة أشهر الماضية بأن الأموال المحققة من مبيعات النقد الأجنبي خصص منها 1,2 مليار دينار لتمويل نفقات الباب الثالث والخاص بالتنمية من الترتيبات المالية خلال نفس الفترة.

وأشار المركزي إلى تخصيص 12,3 مليار دينار لسداد الدين العام، على الرغم من وجود عجز في إيرادات النقد الأجنبي خلال العام الحالي بسبب استمرار إغلاق الحقول والموانئ النفطية وتوقف التصدير منذ يناير الماضي.

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