المركزي : 10 مليارات وأكثر صرفت للمرتبات في 6 أشهر

كشف مصرف ليبيا المركزي عن أن إجمالي الإنفاق الفعلي خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام الجاري، بلغ 19 مليارا و77 مليونا دينار ليبي، منها 10 مليارات و 940 مليون دينار صرفت على مرتبات القطاع العام.

وأكد المركزي في بيانه أن الإنفاق على المرتبات لايتضمن مرتبات شهر يوليو لعدم ورودها من قبل وزارة المالية، مشيرا إلى أن إجمالي الإيرادات المحققة من الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي بلغت نحو 13 مليارا و 500 مليون دينار، خصص منها مليارا و 225 مليونا لباب التنمية، و 12 مليارا انفقت لسداد الدين العام.

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