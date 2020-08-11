ضبط أشخاص يبيعون “النافطة” بأسعار مضاعفة في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الثلاثاء، ضبط أشخاص يقومون بتخزين وبيع وقود الديزل (النافطة) بالسوق السوداء بأضعاف سعره الرسمي، في استغلال لحاجة المواطنين.

وقالت الوزارة بصفحتها في “فيسبوك”، وحدة العمليات التابعة لفرع الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس، تلقت بلاغا بشأن هؤلاء الأشخاص، وبناء على تعليمات رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز عميد محمد فتح الله، قامت وحدة العمليات بمداهمة الموقع، وتم ضبط المجموعة والعثور على خزانات تحت الأرض تحتوي على قرابة 60 ألف لتر من الديزل.

وأشارت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأشخاص المضبوطين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات، مثمنة كافة الجهود الأمنية التي تبذل من أجل حفظ الأمن ومحاربة الجريمة والفساد.

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