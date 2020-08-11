اقتصاد

إجراءات احترازية تُرافق توزيع الغاز في بني وليد

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المجلس البلدي بني وليد، إن لجنة متابعة توزيع الوقود والغاز في البلدية، تواصل توزيع أسطوانات غاز الطهي على المواطنين بعد وصول شحنات يومي الأحد والإثنين للمدينة.

وأضاف المجلس في بيان، الثلاثاء، أن عملية التوزيع تمت بعد تعقيم أسطوانات الغاز قبل تسليمها للمواطنين، وذلك ضمن الخطوات الاحترازية التي أطلقتها البلدية حفاظا على سلامة المواطنين.

وأشارت البلدية لكافة المواطنين إلى أن غاز الطهي سيصل بشكل يومي وسيتم توزيعه بالحظيرة الجمركية، مطالبة جميع المواطنين أخذ التدابير الاحترازية والالتزام مع اللجنة والوقوف على مسافات بعيدة وارتداء الكمامات، للحفاظ على سلامة الجميع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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