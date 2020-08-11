ستة مليارات دولار مبيعات المصارف من النقد الأجنبي رغم وجود عجز في العملة الصعبة

قال المصرف المركزي في طرابلس اليوم الثلاثاء، إن مبيعات المصارف التجارية من النقد الأجنبي بلغت قيمتها 6 مليار دولار، على الرغم من وجود عجز في إيرادات النقد الأجنبي خلال العام الحالي بلغت حتى الآن 5,7 مليار دولار.

ووفق بيانات المركزي، قدم عشرون مصرفا تجاريًا العملة الأجنبية عبر بيعها في مخصصات للأغراض الشخصية والاعتمادات المستندية برسم التحصيل والحوالات ومنحة أرباب الأسر.

وكشف المركزي عن وجود عجز في إيرادات النقد الأجنبي والذي تمت تغطيتها من احطياطيات المركزي من العملة الصعبة، حيث بلغ إجمالي الإيرادات خلال السبعة أشهر الماضية 3,6 مليار دولار من بينها 2 مليار دولار كانت عن صادرات نفطية من العام 2019.

وأضاف المركزي بأن قيمة المدفوعات من النقد الأجنبي بلغت خلال الفترة 9,3 مليار دولار عدا مبلغ 7 مليار دولار تقريبا إلتزامات قائمة على شكل اعتمادات مستندية لصالح جهات عامة.

وكانت حصت المصارف التجارية العشرين 6 مليار دولار خصص منها 81 مليون دولار لمنحة أرباب الأسر، إضافة إلى 4,5 مليار دولار للاعتمادات المستندية مع 1,4 مليار دولار للحوالات الدراسية والعلاج ومرتبات المغتربين والتأمين وسداد الأغراض الشخصية للمواطنين.

وأشار المصرف إلى تخصيص مبلغ يقدر بحوالي 3,2 مليار دولار لتحويلات الدولة منها 938 مليون دولار مصروفات قضايا خارجية وتحويلات لوزارة المالية، إضافة إلى 1,8 مليار دولار لصالح المؤسسة الوطنية للنفط مخصصة لدعم المحروقات ومصاريف المؤسسة، مع تخصيص 430 مليون دولار اعتمادات لصالح جهات عامة.

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