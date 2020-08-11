حصري:”الحبري” يعلق على قيام البنك التركي بإلغاء خطابات الضمان لصالح المصارف الليبية .. و يكشف عن خطة “المركزي”

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء “علي الحبري” في تصريح حصري خص به صحيفة صدى الاقتصادي حول قيام البنك المركزي التركي بإلغاء كافة خطابات الضمان المقابلة الصادرة من البنوك التركية لصالح البنوك الليبية أن هذه حالة غريبة حقاً و أنها تخترق كل الأعراف الدولية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بشأن القواعد الملزمة بشأن خطابات الضمان.

و تابع بالقول: و بالتالي فهذا التصرف سيضر بسمعة المصارف التركية على جميع المستويات المحلية و الدولية ، كما أن تأثيرها على المصارف الليبية سلبي جداً لأن هذه الضمانات صادرة لصالح شركات وطنية في ليبيا ويتعهد فيها المصرف المحلي الليبي بتسييل قيمتها مما سيضع المصارف المحلية في وضع حرج جداً .

. و قال “الحبري” لصحيفة صدى الاقتصادية: قمنا بتشكيل لجنة لمتابعة هذا الموضوع وبناء استراتيجية بقيادة المصرف المركزي للدفاع عن حقوقنا القانونية وسمعة مصارفنا من خلال مواجهة الموضوع قانونياً أو من خلال التسوية الودية إذا أمكن ذلك.

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