“المركزي”: 10.9مليار دينار حجم الإنفاق عن بند المرتبات حتى يوليو

أصدر مصرف ليبيا المركزي -الثلاثاء- بيانات حديثة أظهر من خلالها حجم الإنفاق العام من خزانة الدولة خلال الفترة مابين شهي يناير ويوليو من هذا العام، فيما أشارت البيانات إلى أن إجمالي الإنفاق العام بلغ 19.077مليار دينار .

كما بلغت نسبة الإنفاق عن باب المرتبات نحو 58% أي بمقدار 10.940مليار دينار فيما بلغ حجم الإنفاق عن البند الثاني من الميزانية والمخصص للمصروفات التسييرية 1.892 مليار دينار ، أما الباب الثالث المخصص لبند التنمية فقد أنفقت عليه الحكومة 610 مليون دينار.

و أشارت بيانات مصرف ليبيا المركزي إلى مصروفات الباب الرابع المخصصة للدعم ،حيث بلغ حجم الإنفاق عليه عن الفترة ذاتها 3.3مليار دينار وأشارت المعلومات الحديثة الصادرة عن المصرف إلى أن الإنفاق 2.3 مليار دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية