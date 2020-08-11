“كهرباء الحكومة الليبية”: الجيش الأزرق ينتصر رغم المصاعب والعراقيل

نشرت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الليبية تقرير اً كاملاً عن الوضع العام للشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية من أول شهر أغسطس الجاري إلى الحادي عشر منهُ قالت من خلاله إن الوضع الحالي للشبكة يشهد عودة كاملة لوحدات التوليد التي كانت خارج الخدمة خلال الفترة الماضية نتيجةً للمشاكل الفنية ونقص الوقود الخفيف والغاز وجاري تشغيل الوحدة البخارية الثالثة بمحطة توليد شمال بنغازي بقدرة 110 ميغاوات .

وأوضح التقرير أن إجمالي القدرة الانتاجية ليوم الثلاثاء بلغ ( 1560 ميغاوات ) ، والأحمال المتوقعة ( 1560ميغاوات ) ، أما العجز المتوقع فــــ ( صفر ) ، فيما شهدت الأيام الماضية خروج الوحدة الثالثة في محطة السرير بقيمة ( 250 ميغاوات ) ، أيضاً نقص إمدادات الوقود الخفيف وإنخفاض الغاز من المصدر سبب في خروج الوحدات الخامسة والسادسة في محطة الزويتينة والوحدة الثالثة في محطة شمال بنغازي .

وذكر التقرير أن جميع هذه الاانقطاعات والمشاكل التشغيلية ، خارجة عن إرادة الشركة العامة للكهرباء ، التي لفتت عناية المواطنين وعموم المستهلكين للطاقة بأنه تحدث أعطال في شبكات التوزيع مما يخلط الأمر على المواطن ويعتقد بأنها طرح للأحمال ، وطلبت الشركة من الجميع التعاون بإبلاغ مكاتب الصيانة كل حسب منطقته.

وخلص تقرير الشركة إلى تثمين جهود الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة ، على دعمها اللامحدود ، ولكل العاملين في الشركة العامة من فنيين ومهندسين سواء في الإنتاج والتحكم الجهوي 220 ، وصيانة خطوط الجهد الفائق ، ومحطات التشغيل ، وشبكات الجهد المتوسط تحكم 30 ، والتركيبات العامة ، وشبكات التوزيع ، ، وبالرغم من ما وصفته الشركة بالهجمة الممنهجة خلال المدة الماضية في وسائل التواصل الاجتماعي ، لم تثنيهم على أداء عملهم المنوط بهم وتحملهم المسؤولية الكبيرة .

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