“الوطنية للنفط” تُراجع مع “الواحة” المشاريع المُمولة

شهد مقر شركة الواحة للنفط الرئيس -بحي الأكواخ في طرابلس- الاجتماع الفني بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركائها لمراجعة المشاريع الممولة من الميزانية الاستثنائية والعادية لسنة 2019-2020م ، مع الإدارات الفنية بشركة الواحة للنفط وبحضور إدارات الهندسة والمشاريع الرئيسة والتخطيط والحفر وصيانة الأبار والعمليات والمالية وتقنية المعلومات وتم الاجتماع عبر الدائرة المغلقة، مراعاةً لاتخاذ الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا.

ضم اجتماع المؤسسة الوطنية للنفط أيضاً شركائها كونوفليبس وتوتال وهس والتفتيش والقياس بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة الإنشاءات الهندسية بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة التقنية الهندسية ،فيما استعرض المجتمعون نشاط الشركة في مجال الصحة و السلامة و البيئة والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للوقاية من جائحة كورونا في الحقول والمواقع النفطية التابعة لها مع الأخذ بعين الاعتبار معايير السلامة التي تعتبرها المؤسسة من أولوياتها.

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