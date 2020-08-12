اقتصاد

“المركزي”: أذونات الصرف على ملف كورونا سجل (847) مليون دينار

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي الصادرة أمس الثلاثاء حجم أذونات الصرف المقدمية من وزارة المالية المتعلقة بمصروفات مواجهة فيروس كورونا، حيث بلغت (847) مليون دينار ليبي خُصص منها مبلغ (562) مليون دينار لصالح وزارة الصحة، فيما بلغت القمية الممنوحة للبلديات والمجالس المحلية نحو (49) مليون دينار ليبي.

وأشارت البيانات الحديثة التي نشرها المركزي عبر منصاته الرسمية إلى تخصيص (95) مليون دينار ليبي لجهاز الطب العسكري ، فيما خصص (35) مليون دينار ليبي لجهاز خدمات الإسعاف والطوارىء ونحو (65) مليون دينار ليبي لجهاز الإمداد الطبي، فيما بلغت مخصصات السفارات والقنصليان (41) مليون دينار ليبي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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