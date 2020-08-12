“المركزي”: أذونات الصرف على ملف كورونا سجل (847) مليون دينار

أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي الصادرة أمس الثلاثاء حجم أذونات الصرف المقدمية من وزارة المالية المتعلقة بمصروفات مواجهة فيروس كورونا، حيث بلغت (847) مليون دينار ليبي خُصص منها مبلغ (562) مليون دينار لصالح وزارة الصحة، فيما بلغت القمية الممنوحة للبلديات والمجالس المحلية نحو (49) مليون دينار ليبي.

وأشارت البيانات الحديثة التي نشرها المركزي عبر منصاته الرسمية إلى تخصيص (95) مليون دينار ليبي لجهاز الطب العسكري ، فيما خصص (35) مليون دينار ليبي لجهاز خدمات الإسعاف والطوارىء ونحو (65) مليون دينار ليبي لجهاز الإمداد الطبي، فيما بلغت مخصصات السفارات والقنصليان (41) مليون دينار ليبي.

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