“الواحة” تواصل صيانتها لكافة منشآتها النفطية-((صور))

ذكرت شركة الواحة للنفط (WOC) الفرق الفنية والهندسية التابعة لها -في حقل الواحة بمنطقة محطات النفط الخام “الدفة الشمالية – تواصل إنجاز أعمال الصيانة المختلفة التي استهدفت محطات الإنتاج ومعامل الغاز ومحطات حقن المياه .

وقالت الشركة في منشور لها على صفحتها الرسمية إن الفرق الفنية والهندسية نجحت في عملية تغيير عدد من الصمامات بمحطه الدفة في وقت قصير، فيما أفاد رئيس قسم الإنتاج المهندس “عبدالسلام منصور” بأنه قد تم العمل بنجاح علي تبديل الصمامات بالمحطات والأبار والأعمال لصيانة المعدات السطحية وخطوط الأبار مستمرة بدون توقف ومن شأنها تعزيز قيمة العمل ودعم العمليات الإنتاجيه عند التشغيل الكامل وتجنيب هذه المرافق الإستراتيجية أي عراقيل فنية بسبب التوقف التام للعمل وإعلان حالة القوة القاهرة.

وأشاد “منصور” بالجهود المبذولة من قبل الفرق الفنية والهندسية المتعاونة من أقسام الإنتاج والهندسة والصيانة، رغم الظروف الراهنة التى يمر بها قطاع النفط الليبي، حيث تتابع لجنة الإدارة سير المشاريع بالحقول والميناء وأعمال الصيانة الضرورية وما تم إنجازه من أعمال وكافة الإجراءات المتخذة لتقليل الأضرار الناجمة عن التوقف المفاجئ للإنتاج .

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