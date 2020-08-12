اقتصاد

لجنة الطاقة: 6 وحدات تدخل الخدمة وتُحسّن الكهرباء

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب أنها على تواصل مستمر مع الهيئة العامة للكهرباء والأجهزة الفنية التابعة لها لوضع حد لأزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء.

وأشارت اللجنة إلى أن ساعات طرح الأحمال بدأت في الانخفاض بسبب دخول الوحدات الثانية والخامسة والسادسة بمحطة الزويتينة، إضافة إلى دخول الوحدة الثالثة والخامسة بمحطة شمال بنغازي والوحدة الثالثة بمحطة السرير، ما يعني تحسن أداء الشركة.

وأوضح رئيس اللجنة، عيسى العريبي، في بيان له، أن كل ما يحدث من انقطاعات في الكهرباء تقف وراءه أسباب فنية ولا علاقة له بإنتاج الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى النقص في إمدادات الغاز الطبيعي وتأثيره على ذلك.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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