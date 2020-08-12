مصلحة المطارات تبحث استئناف العمل بمشروع إعادة إعمار مطار طرابلس الدولي

بحث المسؤلون عن مصلحة المطارات بحكومة الوفاق الوطني أمس الثلاثاء، مع عضو المجلس الرئاسي محمد زايد ووزير المواصلات بالحكومة ميلاد معتوق استئناف العمل بمشروع إعادة إعمار مطار طرابلس الدولي.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي وسط العاصمة عدة ملفات متعلقة بالمطارات بما فيها إتمام إجراءات استلام مطار طرابلس الدولي من قبل مصلحة المطارات وتمكين المقاولين من استئناف العمل بمشروع محطة الركاب والمشاريع المكملة لها.

ووفق بيان للمصلحة، ناقش الاجتماع أيضًا استكمال مشاريع الصيانة المنفذة حالياً بمطار معيتيقة الدولي وآليات توفير مستلزمات ومواد التعقيم اللازمة للمطار بعد أن تم استئناف الرحلات الجوية منه.

وتركز الاجتماع على أهمية إنشاء محطة ركاب جديدة في مطار مصراتة الدولي بعد الحريق الذي تعرض له المطار الأيام الماضية، بحسب بيان مصلحة المطارات.

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