المالية والتخطيط بالمؤقتة تناقش آليات إعداد الميزانية العامة للدولة للعام 2021

بحث المسؤلون عن وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة اليوم الأربعاء خلال اجتماع تنظيمي آليات إعداد الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الاجتماع يأتي في إطار تفعيل مبدأ المشاركة بشأن إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة الليبية للعام المالي 2021، والذي عقد بمقر الوزارة بمدينة البيضاء.

وتناول الاجتماع الذي ترأسه وكيل وزارة المالية والتخطيط بالحكومة امراجع غيث والمكلف بمهام الوزارة طرق ومعايير اعتماد الميزانية العامة للدولة بمشاركة مراقبي الخدمات بالبلديات التابعة للحكومة، حيث تعتبر هذه المرة الأولي التي تشارك فيها مراقبة الخدمات المالية بالبلديات في إعداد الميزانية التقديرية العامة للدولة.

وقال مراجع غيث نقلا عن وزارة المالية، إن الاجتماع ناقش أسس وكيفية إعداد الميزانية التقديرية للعام 2021 للمناطق الخاضعة للحكومة المؤقتة والبلاد بشكل عام، إضافة إلى مناقشة المستندات المتعلقة بكيفية إعداد الميزانية وطريقة تعبئتها وآلية تناولها.

وأضاف غيث بأنه تم الاتفاق على توزيع الجهات على ستة مراكز للمناقشة للبلديات المتقاربة، بحيث تكون مناقشة الميزانية للوزرات عبر مسؤلي الميزانية وأقسام المالية بتلك الوزارات، بينما الجهات المستقلة كالجامعات والمستشفيات سيتم مناقشتها مستقلة مع المراكز المخصصة لذلك قبل ضمها مع الوزارات.

وأشار وكيل وزارة المالية إلى مناقشة كافة الأمور المتعلقة بكيفية الإعداد وطريقة تعبئة المستندات لمسؤلي مكاتب الخدمات المالية بالبلديات، إضافة للتطرق إلى المشاكل التي توجهها مكاتب الخدمات المالية، متوقعا في الوقت نفسه استمرار الاجتماع المتعلقة بميزانية 2021.

ومن المتوقع أن تقوم المراكز بأرسال كافة البيانات إلى اللجنة الرئيسية لغرض تجميعها في ديوان وزارة المالية من أجل اختصار الوقت لإعداد الميزانية التقديرية للعام القادم.

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