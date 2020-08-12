ديوان المحاسبة بالبيضاء يلتقي ممثلين عن منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد

التقى رئيس ديوان المحاسبة في البيضاء عمر صالح اليوم الأربعاء مع ممثل عن منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد يونس محمد سليمان، وبحضور رئيس هيئة المستشارين ومدراء الإدارات العامة بالديوان.

وتناول اللقاء دور ديوان المحاسبة وما يقوم به من إجراءات في ظل الظروف الراهنة، إضافة إلى التعرف على المنظمة ونشاطاتها في مكافحة الفساد داخلياً وخارجياً.

ووفق بيان لديوان المحاسبة، أكد رئيسه عقب اللقاء على ضرورة التواصل مع المنظمات الإقليمية والعالمية المعنية بالرقابة المالية والمحاسبة بصفة أن ديوان المحاسبة أحد أعضاء تلك المنظمات والتي لها دور بارز في اتباع المعايير الدولية واتباع الأساليب الحديثة في كشف الفساد والتصدي له.

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