الموارد المائية بأوجلة تتابع تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها

أوجلة 12 أغسطس 2020 (وال) – عُقد بمقر المجلس التسييري لبلدية أوجلة، اجتماع موّسع جمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الليبية المهندس عوض الدرسي، والوفد المرافق له رفيع المستوى مكون من المهندس فتحي عبد الله عبد الهادي مدير إدارة المشروعات، والمهندس إسماعيل ابراهيم مدير مكتب الرئيس، و مدير مكتب العقود، و المهندس أيمن بلها بحضور السنوسي عثمان الفضيل عميد البلدية، والسنوسي إحمودة رئيس مركز خدمات أوجلة، وفخري جارلله مدير مكتب المشروعات ببلدية أوجلة، وحسين إسحيم المهندس بجهاز الإسكان والمرافق كما ضم الاجتماع عددا من أعيان وحكماء المدينة.

و تم مناقشة بعض المشاكل والعراقيل والمختنقات التي تعانيها شبكة المياه ببلدية أوجلة، بالإضافة إلى المشاريع التي يتم تنفيذها من قبل مؤسسة الموارد المائية بالبلدية.

وبعد مناقشة مستفيضة حول أزمة المياه بالمدينة، تعهد المجلس التسييري باستكمال خط المياه المغذي بحي «المشروع» ببلدية أوجلة وربطه بخط النهر الصناعي، و حل إشكالية نقص المياه بالحي.

تم الاتفاق على حل بعض المختنقات وتنفيذ المشروعات، التي تم صدور قرار بالإذن في التعاقد عليها من قبل مجلس الوزراء.

وصرح رئيس المجلس التسييري السنوسي الفضيل، بأن بلدية أوجلة ستتواصل وتتعاون مع الشركة العامة للمياه أوجلة ومؤسسة الموارد المائية؛ لتذليل كل الصعاب والعراقيل ومتابعة وتنفيذ كافة البنود التي تم الاتفاق عليها. (وال – أوجلة)

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