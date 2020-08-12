تحسن في خدمات الشبكة الكهربائية .. هذا ما أعلنته العامة للكهرباء

بنغازي 12 أغسطس 2020 (وال) – أعلنت الشركة العامة للكهرباء، قبل قليل عن تحسن خدمات الشبكة الكهربائية، ونتيجة لذلك التحسن الذي طرأ على الشبكة، ودخول جميع الوحدات، والانتهاء من عملية طرح الأحمال وتحسن الوضع العام للشبكة .

ومن جهتها، أكدت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، أنها على تواصل مستمر مع الهيئة العامة للكهرباء والأجهزة الفنية التابعة لها لوضع حد لأزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء.

وأشارت اللجنة إلى أن ساعات طرح الأحمال، بدأت في الانخفاض بسبب دخول الوحدات الثانية والخامسة والسادسة بمحطة الزويتينة، إضافة إلى دخول الوحدة الثالثة والخامسة بمحطة شمال بنغازي والوحدة الثالثة بمحطة السرير، ما يعني تحسن أداء الشركة.

وأوضح رئيس اللجنة، عيسى العريبي ـ في بيان له ـ أن أزمة انقطاع الكهرباء، تقف وراءها أسباب فنية ولا علاقة له بإنتاج الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى النقص في إمدادات الغاز الطبيعي وتأثيره على ذلك.

ومن جهتها، أعلنت شركة سرت لتصنيع النفط والغاز، تخفيض إمدادات الغاز من “190 مليون قدم”، إلى “160 مليون قدم”، بسبب ارتفاع نسبة المتكاثف في الغاز الطبيعي، لافتة إلى أن هذا الأمر سيسبب في فقدان الشبكة لأكثر من 150 ميقاوات، وبالتالي ستضطر إلى الدخول في عملية طرح أحمال جزئي، وهذا الأمر خارج عن إرادة الشركة العامة للكهرباء. (وال – بنغازي)

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