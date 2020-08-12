مصرف شمال أفريقيا يعتزم فتح فروع جديدة داخل البلاد

قال مصرف شمال أفريقيا اليوم الأربعاء، إن الإدارة تنوي التوسع داخل البلاد من خلال فتح فروع جديدة لتقديم خدماته في جميع المدن والمناطق.

وأوضح المصرف في بيان، بأنه يسعى لتقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية المتطورة للعملاء عن بعد من خلال قنوات التوزيع.

وتشمل ررؤية المصرف المستقبلية الحصول على حصة أكبر من السوق المصرفي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، إضافة إلى تكوين شراكات استراتيجية مع مزودي الخدمة والحفاظ على أصولهم مع زيادة الاستثمار المشترك في المستقبل من خلال إدارة المخاطر وتخفيف أثارها وتعزيز العائد للمساهمين، وفق البيان.

ومصرف شمال أفريقيا هو أحد المصارف التجارية العاملة في البلاد ويقدم خدماته من خلال 57 فرع ووكالة منتشرة على نطاق واسع، وبرأس مال يقدر بثلاثمائة وخمسون مليون دينار ليبي.

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