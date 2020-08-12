استمرار أعمال الصيانة وإعادة تشغيل الإنارة العامة في المدن التابعة للحكومة الليبية

بنغازي 12 أغسطس 2020 (وال) – لاتزال الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية مستمرة بخصوص تفعيل وإعادة تشغيل الإنارة العامة في كل المدن والمناطق التابعة لشرعية الحكومة .

يذكر أن هذه الحملة انطلقت بعد توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبد الرحمن الثني .

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية ربيع خليفة إن هذه الحملة التي أطلقتها الهيئة وبإشرف مباشر من معالي رئيس الهيئة المهندس فخري المسماري تهدف إلى إنارة الطرق سواء الرئيسية أو الفرعية والساحات العامة في كل المدن والمناطق التابعة لشرعية الحكومة الليبية وكانت الانطلاقة من مدينة بنغازي .

وقال المتحدث باسم الهيئة ربيع خليفة إن الحملة لازالت مستمرة في مدينة درنة والتي انطلقت الفترة الماضية والتي تهدف إلى تشغيل وتفعيل الإنارة العامة داخل مدينة درنة سواء الساحات العامة والشوارع الرئيسية والفرعية .

وشملت الحملة في مدينة درنة التي شرع في العمل فيها دائرة الإنارة بإدارة توزيع كهرباء درنة وبإشراف مباشر من مدير إدارة توزيع كهرباء درنة المهندس جاد المولي الحرير من صيانة للأعمدة الإنارة وإزالة التالف منها وتركيب آخر جديد في مكانه.

حيث وصلت الحملة لهذا إلى صيانة خط إنارة الوادي من الصحابة باتجاه بئر العكاري، وأيضا مهندسين وفنيين دائرة الإنارة بإدارة توزيع كهرباء درنة بجهد كبير من حيث صيانة كاملة لكل الكوابل المغذية لكل أعمدة الإنارة و تركيب رؤوس إنارة جديدة لكل الاعمدة مرفقة بكشافات جديدة ذات جودة عالية .

وأكد المتحدث باسم الهيئة ربيع خليفة أن هذه الحملة لن تتوقف وستستمر حتى تصل لكل المدن والمناطق التابعة لشرعية الحكومة الليبية . (وال – بنغازي)

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