مجلس النواب يجتمع بمكافحة الفساد لمناقشة عدد من المواضيع الخاصة بالعمل الرقابي

عقد رئيس مجلس النواب الليبي بطرابلس “حمودة سيالة”، اليوم الأربعاء اجتماعا مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نعمان الشيخ”، وبحضور رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية ” أبو الخير الشعاب”.

حيث قدم “الشيخ”، إحاطة حول ما جرى في الاجتماع الذي دار بين الهيئات الرقابية ورئيس المجلس الرئاسي، وأطلعه على الخطوات المزمع اتخاذها بشأن الملفات ذات العلاقة بالعمل الرقابي.

من جهته أبدى رئيس مجلس النواب دعمه للخطوات المتخذة وأصدر توجيهاته مع اللجان الفنية المختصة لمجلس النواب وبإشراف لجنة متابعة الأجهزة الرقابية.

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