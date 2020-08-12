“الصلح”: الإصلاح الاقتصادي يبدأ من إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي

قال الخبير الاقتصادي “علي الصلح” اليوم الأربعاء إن الإصلاح الاقتصادي يبدء من إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي” الصديق الكبير”، مشيرًا إلى أن ماتم نشره من قبل المركزي من توزيعه للنقد الأجنبي على المصارف التجارية هي صورة من صور الفساد وتغلب المصالح الخاصة على المصلحة الوطنية، في مخالفة واضحة لمعايير توزيع المخصصات النقدية.

وبين “الصلح”أن هناك العديد من المخالفات التي أشارت إليها ديوان المحاسبة، موضحًا إذا لم يتم إقالة هذا المحافظ فإن غياب دور المجالس النيابية أصبح واضح للجميع بل يُعد ذلك مشاركة تضامنية مع هذا الجسم الذي يمارس المخلفات بشكل مستمر “بحسب قوله”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية