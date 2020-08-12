“أوبك” تتوقع “انخفاضا أسوأ” بالطلب على النفط

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” في تقريرها، انخفاض الطلب العالمي على النفط إلى 9.06 مليون برميل يوميا في 2020، مقابل توقع سابق بانخفاض إلى 8.95 مليون برميل يوميا.

وأضافت المنظمة أن أسعار النفط في النصف الثاني من العام الجاري ستواصل التأثر بمخاوف إزاء موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا وارتفاع المخزونات العالمية، مضيفة أن التوقعات تشير إلى الحاجة لاستمرار جهود دعم إعادة موازنة السوق عبر تعديلات إنتاج أوبك+ في النصف الثاني من هذا العام.

وخفّضت المنظمة توقعاتها للطلب العالمي على الخام بمقدار 400 ألف برميل يوميا في 2020 و500 ألف برميل في 2021، لأسباب من بينها توقع ارتفاع الإمدادات من خارجها.

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