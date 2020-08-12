شركة الواحة النفطية تواصل جهود الصيانة الوقائية في ظل التوقف التام

قال عضو مكتب الإعلام بشركة الواحة للنفط “علي الفارسي” اليوم الأربعاء في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية إن لجنة الإدارة بشركة الواحة للنفط تتباع عن كثب منذ فترة إنجاز اعمال صيانة متنوعة والتي تهدف لحفاظ على مرافقها الإنتاجية والخدمية في ظل التوقف التام.

وأضاف “الفارسي” خلال تصريحه لصدى نجاح الكوادر الهندسية والفنية بالشركة في عملية تغيير وصيانة المعدات بمحطة النفط الخام المعروفة “بالدفة”.

كما أشاد بالدور الذي يقوم به العاملين رغم الظروف المتعددة وإنجازهم للأعمال التي من شأنها تعزيز الإنتاج عند استئناف الصادرات.

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