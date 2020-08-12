تراجع غير متوقع للمخزونات الأميركية يرفع أسعار النفط

صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد تقرير من القطاع أظهر تراجع مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من توقعات المحللين، مما عزز الآمال بأن بمقدور الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد في العالم تخطي جائحة فيروس كورونا.

وصعد خام برنت 52 سنتاً، أو 1.2 بالمئة، إلى 45.02 دولارا للبرميل بحلول الساعة السادسة صباحا بتوقيت ليبيا، بعدما تراجع نحو واحد بالمئة أمس الثلاثاء، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتاً، إلى 42.10 دولارا للبرميل، بعدما نزل ثمانية أعشار بالمئة في الجلسة السابقة.

ومن جهته قال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام تراجعت بمقدار 4 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد على ما توقعه المحللون بانخفاض قدره 2.9 مليون برميل. ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية للحكومة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية