اقتصاد

“وئام العبدلي” : عجز الشبكة الكهربائية تجاوز 45% بقدرة إنتاجية تصل 4000 ميجاوات فقط

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “وئام العبدلي” أمس الثلاثاء في تصريح لقناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية إن إدارة الشركة عند استلامها مهامها كانت القدرة المتاحة 4000 ميجاوات وهناك 45% عجز في الأحمال، موضحاً أن استلام جاء في أصعب الأوقات من انهيار للشبكة والمناخ العام.

وأضاف “العبدلي” أن الشركة تسعى في محطة الخمس لزيادة 500 ميجاوات حتى نهاية السنة، مؤكدًا أن هناك وحدات عمرها الافتراضي انتهى وهي بحاجة للإصلاح متوقعين خروجها في أي لحظة، مضيفا أن الأضرار التي حدثت في خطوط النقل جعلت من الصعوبة التحكم في نقل الكهرباء بالمرونة الكافية فهي عوض أنها تشتغل على 4 خطوط فهي تعمل على خط واحد.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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