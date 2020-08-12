“البدري”: لايمكن مقارنة المنطقة الغربية والشرقية في معدل طرح الأحمال

قال نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة “عبدالسلام البدري” أمس الثلاثاء في تصريح لقناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية إنه لا يمكن المقارنة بين المنطقة الشرقية ووالغربية في انقطاع الكهرباء المستمر في المنطقة الغربية والتي تستمر لساعات طويلة وربما لأيام، وذلك لايحدث في المنطقة الشرقية.

وبين “البدري”ضمن تصريحه لبرنامج فلوسنا أن العجز التي حدث في المنطقة الشرقية خلال الأيام الماضية، بسبب عدم وجود قطع غيار وحدوث بعض الصيانات، وأن هناك عدد من الصيانات تحتاج إلى مبالغ مالية وأن المبالغ المالية لدى محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”.

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