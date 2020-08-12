“المركزي”: 3.3 مليار دينار إيرادات الخزانة حتى يوليو

نشر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، بيانات حول الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة بين يناير ويوليو الماضيين.

وقال “المركزي” إن حجم الإيرادات السيادية والنفطية بلغت 3.3 مليار دينار، وسجلت الإيرادات النفطية وحدها 2.2 مليار دينار، فيما حققت الضرائب ايرادات بـ304 ملايين دينار، وبلغت إيرادات مصلحة الجمارك 88 مليون دينار.

وأشارت البيانات إلى حجم إيرادات قطاع الاتصالات التي سجلت حتى نهاية يوليو 82 مليون دينار، أما المخصص من أرباح مصرف ليبيا المركزي لصالح الخزانة العامة فقد بلغ 175 مليون دينار.

وسجلت إيرادات بيع المحروقات في السوق المحلية 100 مليون دينار، أما رسوم الخدمات والإيرادات الأخرى فقد سجلت 296 مليون دينار، وبلغت إيرادات تمويل الخزانة العامة بـ83 مليون دينار من ضريبة الجهاد.

وقال مصرف ليبيا المركزي إنه أقرض الحكومة طيلة الـ7 أشهر الماضية 15.5 مليار دينار وذلك لتتمكن من تمرير التزاماتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية