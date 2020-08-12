شركة الحديد والصلب تطمئن بتوفر الأكسجين المسال “الطبي” بمصانعها

طمأنت الشركة الليبية للحديد والصلب اليوم الأربعاء خلال بيان لها مدينة مصراتة بأن الأكسيجين المسال “الطبي” متوفر بمصانعها.

وأوضحت الشركة ضمن بيانها بأنه سيتم صباح الغد تزويد اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا بخزان سعته 6000 لتر؛ وهو كاف لتعبئة 500 اسطوانة ومدّهم كذلك بعدد 400 اسطوانة أخرى.

كما تؤكد الشركة بأن التعليمات القطعية الصادرة عن إدارتها، أعطت الأولوية المطلقة لتوفير الاكسيجين المسال للجنة مكافحة كورونا بالمدينة قبل مصانعها ووحداتها الإنتاجية.

ختاما .. نؤكد بأن احتياطياتنا من الأكسيجين “الطبي” مريحة ومطمئنة جدا.

حفظ الله ليبيا ورفع عنا الوباء.

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