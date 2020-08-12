“شكشك” يوقف ستة مسؤولين بجهاز الطب العسكري ويتحفظ على ملايين مصروفة بالزيادة بحسابات عدد من الشركات

أصدر رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” أمس الثلاثاء قرارا يقضي بإيقاف ستة مسؤولين بجهاز الطب العسكري عن العمل احتياطيا، والتحفظ على مبالغ مصروفة بالزيادة بحسابات خمس شركات تجاوز إجمالي قيمتها 8.8 مليون دينار.



ونص القرار على إيقاف ستة مسؤولين بجهاز الطب العسكري عن العمل احتياطيا بسبب تواطؤهم واستغلال وظائفهم للحصول على منافع شخصية دون وجه حق، وذلك من خلال تمرير معاملات مالية مخالفة للقوانين واعتماد وصرف أموال دون أن يقابلها أعمال بمراكز العزل الصحي في بلديات نالوت والزنتان وزوارة.



وكشف ديوان المحاسبة عن أسماء المسؤولين الموقوفين الستة وهم: مدير عام جهاز الطب العسكري “عمر هويدي”، ومدير إدارة المشروعات بالجهاز “محمد حسين سالم”، والمراقب المالي بالجهاز “عمار التائب”، وثلاثة مهندسين مشرفين بإدارة المشروعات وهم “عدنان البشتي” و”عبد الحكيم عطية” و”يونس امسلم”.



وتحفّظ الديوان على مبالغ مصروفة بالزيادة يتجاوز إجمالي قيمتها 8.8 مليونا بالحسابات المصرفية لخمس شركات وهي: شركة “الغذق الدولية للمقاولات” وشركة “الطوابق العالمية للمقاولات” وشركة “أجواء العالم للمقاولات” وشركة “دليل التطور للمقاولات” وشركة “الفيحاء للمقاولات”.

كما أشار ديوان المحاسبة في قراره إلى أنه أحال ملفات الأشخاص الموقوفين والشركات الخمسة إلى المدعي العسكري العام والنائب العام.

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