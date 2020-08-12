شكشك يوقف مسؤولين بالطب العسكري

أوقف رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مسؤولين بجهاز الطب العسكري عن أداء أعمالهم، بينهم مدير الجهاز العام عمر هويدي، بالإضافة إلى التحفظ على حسابات مصرفية لخمس شركات صرفت لها أموال تزيد عن مستحقاتها.
وكشف قرار لرئيس ديوان المحاسبة نشر عبر صفحتهم الرسمية على فيسبوك وقف كل من المدير العام لجهار الطب العسكري، ومدير إدارة المشروعات بالجهاز صحبة ثلاثة مهندسي إشراف بذات الإدارة، بالإضافة إلى المراقب المالي بالجهاز.
كما قرر شكشك التحفظ على الحسابات المصرفية لخمس شركات تعمل في قطاع التجهيزات الصحية بمستشفيات الزنتان ونالوت وزوارة، مؤكدا على أن التحفظ على حسابات تلك الشركات سيستمر إلى حين تصحيح وضعها القانوني، “وإرجاع الأموال التي تحصلت عليها دون وجه حق”، حسب القرار.
وأمر شكشك بإحالة المسؤولين الموقوفين في جهاز الطب العسكري والشركات المتحفظ عليها، إلى المدعي العام العسكري، والنائب العام كل حسب تخصصه.
وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد أكد دعمه الكامل للأجهزة الرقابية والمحاسبية لإجراء عمليات التحقيق والتفتيش في جميع الملفات المتعلقة بالفساد وإهدار المال العام، وذلك خلال اجتماعه السبت الماضي مع مسؤولي الأجهزة الرقابية والمحاسبية، كما أكد ضرورة تفعيل نظام إقرارات الذمة المالية لمسؤولي الدولة، والإسراع باعتماد دليل حوكمة شركات القطاع العام.
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