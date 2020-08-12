شكشك يوقف مسؤولين بالطب العسكري

أوقف رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مسؤولين بجهاز الطب العسكري عن أداء أعمالهم، بينهم مدير الجهاز العام عمر هويدي، بالإضافة إلى التحفظ على حسابات مصرفية لخمس شركات صرفت لها أموال تزيد عن مستحقاتها.

وكشف قرار لرئيس ديوان المحاسبة نشر عبر صفحتهم الرسمية على فيسبوك وقف كل من المدير العام لجهار الطب العسكري، ومدير إدارة المشروعات بالجهاز صحبة ثلاثة مهندسي إشراف بذات الإدارة، بالإضافة إلى المراقب المالي بالجهاز.

كما قرر شكشك التحفظ على الحسابات المصرفية لخمس شركات تعمل في قطاع التجهيزات الصحية بمستشفيات الزنتان ونالوت وزوارة، مؤكدا على أن التحفظ على حسابات تلك الشركات سيستمر إلى حين تصحيح وضعها القانوني، “وإرجاع الأموال التي تحصلت عليها دون وجه حق”، حسب القرار.

وأمر شكشك بإحالة المسؤولين الموقوفين في جهاز الطب العسكري والشركات المتحفظ عليها، إلى المدعي العام العسكري، والنائب العام كل حسب تخصصه.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد أكد دعمه الكامل للأجهزة الرقابية والمحاسبية لإجراء عمليات التحقيق والتفتيش في جميع الملفات المتعلقة بالفساد وإهدار المال العام، وذلك خلال اجتماعه السبت الماضي مع مسؤولي الأجهزة الرقابية والمحاسبية، كما أكد ضرورة تفعيل نظام إقرارات الذمة المالية لمسؤولي الدولة، والإسراع باعتماد دليل حوكمة شركات القطاع العام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار