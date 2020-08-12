ديلي تلغراف: رجل أعمال بريطاني أبرم صفقات تجارية من الوقود الليبي ودفع ثمنها من الأصول المجمدة لليبيا في الخارج

قالت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية يوم الثلاثاء إن ليبيا التي مزقتها النزاعات أصبحت مصدرًا آخر للأعمال التجارية، ففي عام 2011 أثناء الانتفاضة ضد القذافي سافر رجل الأعمال البريطاني “إيان تيلور” وهو أحد أقطاب تجارة النفط الدولية بطائرة خاصة إلى بنغازي بناءً على طلب الاتصالات القطرية لإبرام صفقة لتزويد قوات المعارضة بالوقود التي تم دفع ثمنها في النهاية من الأصول الليبية المجمدة.

وبحسب الصحيفة البريطانية شغل تايلور منصب الرئيس التنفيذي لشركة فيتول من عام 1995 إلى عام 2018 ، والتي ساعد في بنائها من تاجر وقود هولندي إلى شركة تجارة النفط المستقلة الرائدة في العالم ، حيث قام بشراء وبيع ما يصل إلى ثمانية ملايين برميل من النفط الخام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية